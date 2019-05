'Win je winkel' nu ook in Aalst

Wie wil, kan zondag de werven van de Oosterweelverbinding gaan bezoeken. Want dan is het Openwervendag. Voor die gelegenheid stelt bouwcoördinator Lantis een heleboel werven open voor bezoek, en dat op Linkeroever en in Zwijndrecht. Je kan kiezen tussen vier fiets- of wandelroutes die je langs de meeste werven zullen brengen. Een app legt bij elke stop uit welke werken er precies aan de gang zijn en hoe de plek er in de toekomst zal gaan uitzien. Het bezoek aan de werven is gratis.