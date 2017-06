Sport Wim De Decker wordt assistent-trainer bij voetbalclub Antwerp

embed

Wim De Decker wordt assistent-trainer bij voetbalclub Antwerp. De Temsenaar leidde de ploeg vorig jaar nog als hoofdtrainer naar eerste klasse, maar moet nu dus een stap opzij doen. De Decker nam gisteren nog wel de eerste training van het nieuwe seizoen voor zijn rekening, want een nieuwe T1 heeft de oudste club van het land nog altijd niet. Er was vandaag wel een persconferentie op de Bosuil, maar in tegenstelling tot wat iedereen verwacht had, was daar nog geen nieuwe coach te zien. Luciano D'Onofrio is de nieuwe sportief manager van de club.