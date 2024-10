Wim De Backer (N-VA) verlaat partij omdat ze niet in coalitie gaat met Vlaams Belang in Denderleeuw

Hij was kandidaat voor N-VA in Denderleeuw, maar verlaat nu de partij. Hij is er niet mee akkoord dat N-VA de coalitiegesprekken met Vlaams Belang heeft stopgezet. De Backer, die op de tiende plaats stond op lijst van N-VA, overweegt zelfs om zich nu aan te sluiten bij Vlaams Belang. Want alleen zij kunnen het beleid veranderen in Denderleeuw, zegt hij. De 49-jarige man raakte trouwens niet verkozen, waardoor zijn beslissing geen invloed heeft op een toekomstige coalitievorming. Ook zijn echtgenote was kandidate voor N-VA en zal de partij eveneens verlaten.