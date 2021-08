Willy Verlé, man die Ninove op internationale wielerkaart zette, overleden

Triest nieuws uit Ninove, want Willy Verlé is deze ochtend overleden.

Verlé is bekend als organisator van de aankomsten van de Ronde van Vlaanderen, toen de streep nog in deelgemeente Meerbeke lag. Hij zette Ninove zo op de internationale wielerkaart, ook nadat de finish van de Ronde naar Oudenaarde verhuisde. Want de voorbije jaren kon hij de Omloop het Nieuwsblad ook naar de wortelstad halen. Verlé was naast wielerliefhebber ook een succesvol zakenman. Hij overleed vanochtend onverwachts. Verlé werd 80 jaar.