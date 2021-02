Hebt u al van het werkwoord "doenken" gehoord? Wellicht niet, het woord is een uitvinding van een taalklas in Denderleeuw. Het betekent zoveel als: denken, en meteen ook doen. De leerlingen hopen het woord in het woordenboek te krijgen. Of dat zal lukken is twijfelachtig. Maar volgens hun leraar is het vooral de bedoeling om de kinderen op een creatieve manier te laten spelen met taal. Want bijna niemand van de leerlingen in de taalklas spreekt thuis Nederlands.