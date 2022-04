Will Tura geëerd met expo in gemeente waar hij meer dan 200 keer optrad: Lebbeke

Afsluiten doen we vandaag in Lebbeke. Want in cultuurcentrum De Biekorf loopt er de hele paasvakantie lang een tentoonstelling over Will Tura. De keizer van het Vlaamse lied heeft een speciale link met Lebbeke, want hij trad er al meer dan tweehonderd keer op. Reden genoeg om dat te vieren met een expositie, dacht het cultuurcentrum. Als kers op de taart komt Belpop Bonanza er morgen langs met de theatershow Tura Special.