Wilfordkaai opgeschrikt door korte maar felle brand

250.000 euro. Dat fantastisch mooie bedrag heeft de vierde editie van Levensloop Beveren dit weekend opgebracht voor de strijd tegen kanker. Daarmee is de Beverse editie van Levensloop officieel de meest succesvolle van het land. In 4 jaar tijd zamelde Levensloop Beveren nu al meer dan 1 miljoen euro in. Op de slotshow werd ook het totale bedrag van alle Levenslopen in Belgiƫ bekend gemaakt. Over heel het land brachten alle initiatieven meer dan 3,8 miljoen euro op. Levensloop bereikte op die manier bijna 4.000 vechters, dat zijn mensen die dagelijks strijden tegen de zware ziekte.