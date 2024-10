Wilde Westen van verkiezingsborden: “Iedereen die wil, mag erbij”

In Sint-Niklaas is het dus al uitgedraaid op een spandoekenoorlog, maar in Aalst kunnen ze er ook wat van. Op een stukje gras langs de Albrechtlaan staan er borden van zowat alle Aalsterse politieke partijen. Van de Stadslijst tot Vooruit, allemaal staan ze voor de bandencentrale van Jean-Luc Coppens. De enige voorwaarde: wie hier een bord wil zetten, die moet klant zijn bij Jean-Luc. De politici die dus in zijn zaak hun banden laten vervangen, die mogen hier campagne komen voeren.