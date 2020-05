Wilde achtervolging eindigt in Haasdonkse velden, man opgepakt

Deze middag vond er op het grondgebied van Beveren een achtervolging plaats. Die eindigde rond half twee in de namiddag in de Kruisstraat in Haasdonk. De man die achtervolgd werd reed er zich vast met zijn auto in de velden. Hij sloeg op de vlucht, maar hij kon ingerekend worden door de politie van de zone Waasland-Noord. Hij is overgebracht naar het politiekantoor in Beveren. Waarom de man op de vlucht sloeg voor de politie is niet duidelijk. De politie mag daar op dit moment nog geen informatie over vrijgeven. De achtervolging begon in Beveren en heeft enige tijd geduurd, bevestigt de politie. Er kwamen verschillende politievoertuigen ter plaatse. De man zou alleen in het voertuig gezeten hebben. Volgens ooggetuigen zou er ook een schot gelost zijn, maar dat wordt nog onderzocht door de politie.