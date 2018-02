Wijzers van kerktorenklok bevroren in Beveren

Het is bar koud, dat is zeker, maar niks in vergelijking met de winter van 1947. Toen was het zelfs zo koud dat de Schelde dichtvroor. De Facebookpagina Temse TV heeft dit bijzondere filmpje uit de gemeente-archieven online geplaatst. In de bocht van de Schelde stapelde het ijs zich op, en zo vroor de stroom ter hoogte van Temse dicht. Er is op het ijs zelfs een pad gemaakt om van Temse naar Bornem te kunnen stappen, op de andere oever. De brug over de Schelde is niet te zien op de beelden. Die was in 1947 nog niet heropgebouwd nadat ze vernietigd was tijdens de tweede wereldoorlog.