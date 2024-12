Wijkschool Hertjen in Sint-Niklaas sluit noodgedwongen vanaf september de deuren

In Sint-Niklaas, sluit Wijkschool Hertjen vanaf september volgend jaar officieel de deuren. Het is een kleuterschool, waar een vijftigtal kinderen naar school gaan. Het schooltje maakt deel uit van de schoolgroep Broederscholen Hiëronymus. De sluiting is niet prettig, maar het is een noodzakelijke keuze, zegt de directie. Er is niet voldoende geld om de gebouwen en de activiteiten op een verantwoorde manier te ondersteunen.