Wij vroegen sneeuwbeelden, en wij kregen er! Bedankt voor uw inzendingen!

We vroegen via onze Facebookpagina om uw sneeuwbeelden in te sturen, en dat heeft u massaal gedaan. Zo mochten we deze beelden ontvangen van een jongeman uit Erpe-Mere die zich waagt aan een partijtje snowboarden in z'n tuin. En ook deze kindjes uit Lebbeke wagen zich aan het ijs. Er werd ook volop gewandeld in de sneeuw en sneeuwmannen gemaakt, zoals hier in Aalst. Ook voor de dieren is het dolle winterpret. Zowel honden, katten en zelfs ezels leven zich uit. En dan is er ook nog deze Lokeraar, die het wachten in de file wat opleukt met een potje darts.