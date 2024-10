Wij, Samen Sterk vormt coalitie met N-VA in nieuwe fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

In Beveren heeft burgemeester Marc Van de Vijver met zijn partij Wij, Samen Sterk een bestuursakkoord met N-VA. We gaven het gisteren al mee in ons nieuws, en vandaag is de coalitie voor de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht ook officieel voorgesteld. Vorige legislatuur ging Van de Vijver ook met N-VA in zee. Wij, Samen Sterk levert zes schepenen, al zijn de bevoegdheden daar nog niet verdeeld. Katrien Claus, Anke Heyrman, Lien Van Dooren, Laura Staut, Jeroen Verhulst en Kris Smet worden schepen. N-VA heeft vier schepenen, daar zijn de portefeuilles wel al rond. Voor de partij zullen Inge Brocken, Boudewijn Vlegels, Dimitri Van Laere en Danny Van Hove zetelen in het College. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.