'Wij, Samen Sterk' stelt volledige lijst voor verkiezingen voor: "Een nieuwe, mooie gemeente creëren"

Wij, Samen Sterk, dat is de verruimingslijst waarmee cd&v, Open Vld en enkele onafhankelijken in de nieuwe fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht naar de kiezer trekt, heeft zijn volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar. Dat Bevers burgemeester Marc Van de Vijver de lijst trekt en Kruibeeks schepen Filip Vercauteren de lijst duwt, was al eerder bekend. De lijst telt 8 kandidaten uit Zwijndrecht, 9 uit Kruibeke en 26 uit Beveren. Met 22 zijn de vrouwelijke kandidaten ook lichtjes in de meerderheid. Wij, Samen Sterk wil voor een vlotte start van de nieuwe fusiegemeente zorgen en er over waken dat elk dorp binnen de fusie zijn eigenheid kan bewaren. Marc Van de Vijver vindt zichzelf de geknipte man om deze uitdaging tot een goed einde te brengen en is dan ook kandidaat-burgemeester.