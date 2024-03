Wij hebben de liefste kijkers! Bekijk onze bijdrage over complimentendag

Laten we eindigen met een complimentje vandaag. Het doet ons altijd heel veel plezier dat u zo trouw afstemt op TV Oost om op de hoogte te blijven van het regionale nieuws. We zeggen dat min of meer iedere dag wanneer we afscheid nemen, maar vandaag menen we dat nog een tikkeltje meer. Want u verdient een extra complimentje omdat het complimentendag is vandaag. Complimentjes krijgen doet deugd, maar ze geven kan ook heel plezant zijn. Dat mochten we vanmiddag vaststellen in Waasland Shopping in Sint-Niklaas