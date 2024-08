Wielrenner zwaargewond bij dodehoekongeval met vrachtwagen in havengebied

Op de Keetberglaan in Zwijndrecht is kort na de middag een dodehoekongeval gebeurd. Een wielrenner is aangereden door een vrachtwagen en raakte zwaargewond. Een Poolse vrachtwagenbestuurder sloeg rechtsaf om een bedrijventerrein in de Waaslandhaven op te rijden. Hij had daarbij de wielrenner niet opgemerkt. Ook die kon de aanrijding niet meer vermijden. De fietser kwam ten val en de vrachtwagen reed over zijn been. Het slachtoffer liep hierbij heel ernstige verwondingen op. Een ziekenwagen en MUG-team snelden ter plaatse om de man de eerste zorgen toe te dienen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.