Nieuws Wielrenner van 17 ontwaakt uit coma na mysterieuze val

Aiko Van Nuffel, een jonge wielrenner van 17 jaar uit Lebbeke is ontwaakt uit zijn coma. Vorige week kwam de wielrenner tijdens een trainingstochtje op onverklaarbare wijze ten val in de Stationsstraat in Buggenhout. Hij werd er roerloos op straat gevonden door een voorbijrijdende automobilist. De ouders van Aiko tasten nog altijd in het duister over wat er juist is gebeurd. Het Parket van Dendermonde onderzoekt de zaak.