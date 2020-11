De fitness- en bodybuildwereld heeft een belangrijke persoon verloren. Kruibekenaar Patrick 'Patje' De Wiest is overleden. De bekende bodybuilder was al een tijdje ziek en overleed aan een slepende ziekte. Hij werd 61 jaar. Patje verzamelde als spierbundel een mooi palmares. Zo werd hij onder andere wereldkampioen bodybuilding bij de masters en Mister Universe. Maar, hij was ook een goede coach. Tien jaar lang was hij de coach van Jimmy Laureys, die we allemaal kennen als de Sterkste Man van België.