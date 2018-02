Wielrenner Bart De Clercq blikt vooruit na heupfractuur

Zondagavond staat in het volleybal de bekerfinale tussen Asterix AVO Beveren en VC Oudegem op het programma. Op papier is Asterix favoriet, maar vijf jaar geleden ging de beker verrassend naar Oudegem. Het was de eerste en enige prijs in de club-geschiedenis van Oudegem. De tegenstander in die finale was... Asterix Kieldrecht.