Sport Wielrennen: Provinciaal Kampioenschap Beloften in Erpe-Mere

embed

En dan hebben we nog wat wielrennen voor u, want dit weekend werden de provinciale kampioenschappen gereden in Mere. Bij de beloften ging de overwinning naar Gil D’Heygere uit Olsene. Bij de elite zonder contract was een man uit Berlare de sterkste: Kjel Van Driessche.