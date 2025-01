Wielrennen: KD Bikes - Doltcini Cycling Team wil beste worden bij elite zonder contract, na fusie: "Ons wapenen tegen beloftenteams van profploegen"

De nieuwe fusieploeg KD Bikes - Doltcini Cycling Team is ambitieus. Het wil het komende seizoen de beste ploeg bij de elite zonder contract worden. KD Bikes Doltcini is een samenwerking, tussen het Beverse KD Bikes en het Wetterse Uw Immo Plus Doltcini. Ploegen net onder het continentale niveau, krijgen meer en meer concurrentie van de opleidingsploegen uit de worldtour, denk maar aan het Quick Step development team. Met de fusie, wil het Bevers-Wetterse project zich wapenen tegen die beloften.