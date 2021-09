Wielrenner Brent Van Moer zit terug op de fiets. Begin augustus brak hij zijn heup tijdens een val op training. Maar vandaag stond de Beverenaar van 23 aan de start van de Grote Prijs Dokter Eugeen Roggeman in Stekene. Van Moer blikt tevreden terug op zijn jaar van de doorbraak. Enkel het gemiste WK in Leuven is een forse tegenvaller. In 2022 wil Van Moer vooral schitteren in de voorjaarsklassiekers.