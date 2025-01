Wielertoerist van 27 sterft na aanrijding met vrachtwagen in Temse

Op de rotonde aan de Duivenhoek in Elversele, bij Temse, is deze namiddag een dramatisch ongeval gebeurd. Een fietser werd er aangereden door een vrachtwagen en was op slag dood. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar konden helaas enkel het overlijden van de man vaststellen. Het gaat om een 27-jarige man die politieagent is in Sint-Niklaas. De vrachtwagenchauffeur verkeerde in shock en werd opgevangen in de ziekenwagen. Ook heel wat collega's van de verongelukte agent, die op het moment van het ongeval niet in dienst waren, kwamen ter plaatse en reageerden erg verslagen. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet duidelijk. Een verkeersdeskundige zal dat onderzoeken.