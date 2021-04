Wielersupporters blijven massaal thuis tijdens Ronde van Vlaanderen

Vorig jaar tijdens de eerste lockdown kregen we een lange zomerse periode. Dit jaar heeft de maand april andere grillen in petto. Het leek wel putje winter vanmorgen. Een deel van onze regio werd vandaag wakker onder een dun laagje laagje sneeuw. Ook in het Sint-Niklase stadspark viel de sneeuw op sommige momenten met bakken uit de lucht. Dat levert altijd feeërieke beelden op. Ook later vandaag, vannacht en ook morgen worden er nog felle buien verwacht, vergezeld van sneeuw, hagel en veel wind. De korte broeken en t-shirts van vorige week, die kunnen nog even terug in de kleerkast.