Wie wordt de jeugdstadsdichter van Dendermonde?

Naar Aalst dan, want daar is afgelopen nacht een einde gekomen aan een historische periode voor het carnaval. Yvan De Boitselier, de langstzittende Prins Carnaval zonder herverkozen te zijn, nam in het Forum afscheid van zijn onderdanen met een afscheidsbal. Dat De Boitselier zo lang de titel heeft gedragen, is een gevolg van de coronapandemie. Die liet twee carnavalsedities en de bijhorende Prinsenverkiezingen in het water vallen. Het afscheid was dan ook erg emotioneel. Niet alleen voor Yvan, maar voor heel carnavalsminnend Aalst. Volgend weekend wordt zijn opvolger aangesteld.