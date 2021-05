Wie wint The Voice? Joke of Grace? De laatste uurtjes werd er nog druk campagne gevoerd

Vanavond staan Joke uit Aalst en Grace uit Sint-Niklaas voor hun moment van de waarheid, want zij vertegenwoordigen onze streek in de finale van The Voice van Vlaanderen. Ook de mensen thuis zullen meebeslissen wie er wint, en dus is campagne voeren niet onbelangrijk. Dat doen de dames elk op hun eigen manier. In Aalst rijdt het team van Joke rond met een jeep om reclame te maken. Grace doet het vooral via sociale media.