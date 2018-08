3 op de 10 mensen eet minstens 1 keer per week vegetarisch. Dat is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van een bedrijf uit Temse dat zelf al 30 jaar vegetarische hamburgers maakt. Het bedrijf, The Bio Veggie Company, was destijds één van de eersten in ons land die vegetarisch eten op de markt bracht. De stijgende interesse voor vegetarisch eten wordt bovendien nog eens extra bevestigd door de omzet van het bedrijf. Die steeg met maar liefst 80% op 4 jaar tijd. We laten dus steeds meer een mals stukje vlees achterwege.