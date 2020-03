Wie wil er nog investeren in Sporting Lokeren?

Rampzalig. Zo beschrijft Kris Goeman de situatie bij Sporting Lokeren. Goeman is aangesteld als voorlopig bewindvoerder bij de club. Als er niet dringend vers geld komt, dan is het einde verhaal, zegt hij aan onze redactie. Maandagnacht haakten alweer enkele mogelijke investeerders af. De kans is dan ook klein dat er nog iemand geld in de club wil pompen. Zeker niet als de Pro League beslist om te competitie te stoppen door de coronacrisis. Lokeren eindigt dan als laatste in 1B en dan zakt de club naar de eerste amateurklasse. En wie wil er dan nog drie en een half miljoen euro investeren? Mocht Lokeren toch nog in 1B blijven, dan moet eerst de licentie nog in orde gebracht worden. Want die heeft de club ook nog niet. Volgens de bewindvoerder zijn de spelers en de trainers woedend. Ze hebben geen vertrouwen meer in het bestuur. Over de licentie zou er eind deze maand nieuws zijn. Wanneer er een beslissing valt over de hoe de competitie wordt afgewerkt, dat is moeilijk te voorspellen.