Wie stopt voor een gesloten overweg krijgt lekkers van Sint en Piet

Beginnende chauffeurs kunnen binnenkort ook in onze streek een zogeheten terugkommoment bijwonen. Dat is sinds vorig jaar verplicht, maar kon nog niet in de regio. Als je je rijbewijs hebt behaald na 2017 is het vanaf nu verplicht zo'n moment bij te wonen. Dat terugkommoment vindt enkele maanden na het behalen van je rijbewijs plaats, en is bedoeld om je kennis op te frissen en eventueel bij te sturen. Momenteel kan je dat in onze provincie enkel in Gent doen, maar binnenkort komt daar ook Temse bij. Het gaat om een opleiding van vier uur. Zo'n terugkommoment is bedoeld om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen. Want daar zitten helaas nog altijd veel chauffeurs met weinig rij-ervaring tussen.