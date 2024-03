Wie schittert er deze zomer in de musical "De klokkenluider van de Notre Dame" aan het Donkmeer

De organistoren van de Lokerse Feesten blijven maar namen toevoegen aan hun affiche. De afgelopen dagen werden nog FRONT 242 en The Sisters Of Mercy aangekondigd. En voor vrijdag 2 augustus is er opnieuw een populaire zangeres bijgekomen. We hoeven haar niet meer voor te stellen, want ze is razend populair: Pommelien Thijs. Zij mag samen met Clouseau en Regi de Lokerse Feesten openen. Vorig jaar stond ze ook al op de Grote Kaai. Het plein was toen helemaal volgelopen, en dat zal wellicht niet anders zijn dit jaar. Tickets die zijn al te koop. Wie erbij wil zijn, die zal zich moeten haasten.