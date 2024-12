Wie nu nog al rijdend op een schermpje tokkelt, is in onze provincie meteen rijbewijs kwijt voor 15 dagen

Vanaf vandaag gaat het parket van Oost-Vlaanderen ook strenger optreden tegen afleiding achter het stuur. Want het parket merkt op dat de Oost-Vlaming het maar niet afleert. Ten eerste wordende apparaten die voor afleiding kunnen zorgen uitgebreid. Dat zijn nu alle elektronische apparaten met een beeldscherm, waaronder ook smartwatches en tablets. Je mag die toestellen alleen maar gebruiken als die in een houder zitten, of als je stilstaat, of geparkeerd bent. Wie dat niet doet, die riskeert onmiddelijk zijn rijbewijs te verliezen voor 15 dagen. Vroeger riskeerden enkel professionele chauffeurs, of mensen die al vaker tegen de lamp waren gelopen, hun rijbewijs te verliezen. Maar vanaf vandaag geldt dat voor iederen. De maatregel gaat ook meteen in.