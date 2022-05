Wie in Oost-Vlaanderen betrapt wordt met smartphone achter het stuur, is rijbewijs kwijt

En dan een merkwaardig ongeval in Erembodegem bij Aalst. Daar heeft het treinverkeer even stil gelegen omdat er in het station van Erembodgem een auto op de sporen was beland. De auto was iets voorbij tien uur gisteravond door de struiken van de parking gereden en viel van het perron op de sporen. Wat er precies gebeurd is, dat is niet duidelijk. De inzittenden konden wel nog uit de auto kruipen en zich in veiligheid brengen. Eén iemand moest naar het ziekenhuis. Tot een aanrijding met een trein kwam het gelukkig niet. De sporen liepen schade op en de auto moest getakeld worden. En daardoor lag het treinverkeer tussen Aalst en Denderleeuw dus even stil.