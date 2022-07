Wie helpt Fien mee aan een nieuwe fietskar? Crowdfunding voor Beverse rolstoelpatiënte opgestart

Dit najaar komt er opnieuw een massale vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus, vooral gericht op 50-plussers en het zorgpersoneel. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aangekondigd. De bedoeling is dat 65-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem opnieuw eerst aan bod komen. Zij zullen in september hun uitnodiging krijgen voor een herfstbooster. Daarna volgen de zorgverleners, en de 50-plussers. Voor de brede bevolking wordt er wel géén massacampagne gelanceerd. Wie wil kan wel individueel een herfstbooster halen. De nieuwe campagne komt er omdat de coronapandemie absoluut nog niet voorbij is. Momenteel zitten we in de zevende golf, maar verwacht wordt dat er in de winter nog golven zullen volgen.