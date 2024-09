Wie heeft de grootste? Campagne barst lost op Grote Markt van Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is de verkiezingscampange nu helemaal losgebarsten. En dat is er ook aan te zien in het straatbeeld. Want op de Grote Markt vechten Vlaams Belang en Vooruit een duel uit om de grootste te hebben. En dan hebben we het in dit geval over de grootte van het spandoek. Want een paar dagen na lijsttrekker Filip Brusselmans heeft Vooruit-kandidaat Steve Vonck nu ook een gigantisch spandoek opgehangen. Café 't Hemelrijk hangt trouwens vol Vooruit-affiches. En zo krijgt de Grote Markt dan toch nog wat kleur. Dat is toch iets wat alle partijen willen in Sint-Niklaas. Wie nu de grootste heeft, daar wil Vonck zich niet over uitspreken.