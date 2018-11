Wie anders dan Van der Poel wint Charles Ambiancecross

Wie anders dan Mathieu Van der Poel heeft de allereerste Charles Ambiancecross in Wachtebeke op zijn naam geschreven. Vanthourenhout werd tweede, Van Aert derde. De gloednieuwe cross lokte 12.000 toeschouwers, een succes dus. Al begint de cross niet zo goed voor Van der Poel. In de tweede ronde gaat hij de mist in bij het springen over de balkjes. Maar zelfs dat kan de Nederlander niet tegenhouden. Eerst rijdt hij Van Aert uit het wiel, daarna moet Vanthourenhout er aan geloven. De Nederlander komt solo aan in Wachtebeke, en is onklopbaar dit seizoen. Ook vanmiddag nog in het zand van Koksijde won hij.