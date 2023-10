En dan naar Berlare. Want daar kunnen zestigplussers voortaan elke week terecht in het dorpsrestaurant. Zo wil de gemeente de sociale contacten van de oudere inwoners bevorderen. Wie ouder is dan zestig kan er genieten van een lekkere, maar goedkope maaltijd. Toch is vooral het samenzijn belangrijk, zegt de gemeente. Want sinds corona is de nood aan sociaal contact erg groot. Het restaurant is een groot succes!