WHO bekroont Daenshuis Aalst voor inschakelen interculturele bemiddelaars

Misschien bent u onlangs nog naar de dokter geweest. Het is er de tijd van het jaar voor. Maar voor wie een andere taal spreekt, is het niet altijd even gemakkelijk om uit te leggen waar ze precies last van hebben. Daarvoor bestaan er interculturele bemiddelaars. Via internet vertalen ze live het gesprek tussen dokter en patiënt. Het Daenshuis in Aalst is een pionier met het systeem en is er nu ook voor bekroond door de Wereldgezondheidsorganisatie.