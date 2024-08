Whispering Sons mochten dag 9 van de Lokerse Feesten aftrappen. Een volledig uitverkochte avond. De Limburgse band genoot van het Lokerse publiek. Al was het wel even vloeken in het begin van het optreden, toen Whispering Sons door technische problemen de show even moesten staken. Wij spraken met frontvrouw Fenne Kuppens. Bekijk hier het integrale interview.