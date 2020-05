Studenten maken zich zorgen over plaatsen waar ze dit jaar in alle rust en kalmte kunnen studeren voor de eindexamens. Vorige jaren stelden heel wat steden en gemeenten hiervoor kerken of zalen ter beschikking. Dit jaar steekt de coronacrisis daar een stokje voor. Een student uit Zottegem maakte zijn zorgen over aan het bestuur van zijn stad, in een open brief. En hij kreeg gehoor. Ook andere gemeenten proberen om alsnog veilige blokplaatsen te creëren.