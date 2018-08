Weyts investeert in extra busaanbod op lijn Ninove - Brussel en trams van 45 meter richting Antwerpen

De concessiehouder van de parkeerplaatsen aan de Wilfordkaai in Temse is dan toch tegemoetgekomen aan de vraag van de buurtbewoners. Die hadden in november vorig jaar al duidelijk gemaakt dat ze een probleem hadden met de parkeertarieven op de nieuw aangelegde Wilfordkaai. Het gaat dan om de bewoners van de kaai zelf en van 4 aanpalende straten. De uitbating van de parking is in privéhanden, en bewonerskaarten zijn er niet in Temse. De concessiehouder is nu met de gemeente overeengekomen om de buurt een goedkoper parkeertarief aan te bieden, als ze minstens 6 of 12 maanden een parkeerplaats huren.