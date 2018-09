Weyts geeft lokale besturen duwtje in de rug in dossiers fietspaden

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn er in de eerste zes maanden van dit jaar drie verkeersdoden minder geteld in Oost-Vlaanderen. 20 in plaats van 23. Volgens VIAS, het Vlaamse Verkeersinstituut, lag dat aantal nooit eerder zo laag. Ook het aantal ongevallen met gewonden is gedaald, van 3124 naar 3048. Ook op nationaal niveau zien we een daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers, van 221 naar 191. Maar, het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken waren, is wel gestegen. Zo vielen er in Vlaanderen in de eerste helft van 2018 22 dodelijke fietsslachtoffers te betreuren. Dat zijn er maar liefst zes meer in vergelijking met vorig jaar.