Deze eerste woensdag van de paasvakantie sluiten we af met een verfrissend ijsje. En het zijn er blijkbaar lekkere, van het Wetterse ijssalon Jérolo. De zaak staat in de top 10 van de culinaire gids Gault & Millau. Net als cremerie Francois in Sint-Niklaas, maken ze deel uit van de creme de la creme van de Vlaamse ijssalons.