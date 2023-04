Wetterse gemeenteraad keurt aanbesteding flankerende maatregelen circulatieplan toch goed ondanks protest

De N41 in Hamme is deze namiddag urenlang versperd na een ongeval tussen twee vrachtwagens. Iets voor vier uur reed een bestuurder van een vrachtwagen op de brug over de Durme achteraan in op zijn voorligger, een vrachtwagen van dezelfde firma. Als bij wonder overleefde de chauffeur van de eerste vrachtwagen het, want zijn cabine werd doorboord door de giek van een betonpomp. Vermoedelijk kon de man nog net opzij duiken. De brandweer moest ter plaatse komen om hem uit de cabine te bevrijden. Hij werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De N41 is door het ongeval lange tijd afgesloten voor het verkeer.