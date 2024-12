Een uitzonderlijke prestatie van een streekgenoot uit Wetteren. Want Koen De Gussem, beter bekend als KAAN, staat met zijn illustraties in het gerenomeerde dagblad The Washington Post. Gisteren is de bijlage met zeven van zijn illustraties verschenen in de Verenigde Staten. "Een droom die uitkomt", zegt hij. Maar the sky is the limit, hij hoopt niet dat dit het einde is van zijn kunnen.