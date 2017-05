In Sint-Gillis-Waas is zonet een cannabisplantage opgerold door de politie. De civiele bescherming is volop bezig met de plantage te ontmantelen. De plantjes zijn gevonden in dit appartementsgebouw in de Herenstraat. De pizzeria die onder het appartement is gelegen heeft niets met de drugs te maken. Over de grootte van de plantage, en eventuele verdachten is voorlopig niets geweten. Politie en parket willen voorlopig nog niets zeggen over de vondst.