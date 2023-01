Wetteren plant groot feest voor Belgisch kampioen veldrijden Michael Vanthourenhout

We zijn bij de sport. Onze kersverse Belgische kampioen veldrijden Michael Vanthourenhout uit Wetteren heeft vandaag voor het eerst zijn trui mogen tonen op een veldrit in Otegem, in West-Vlaanderen. Vanthourenhout mocht daar voor de koers in zijn driekleur een taart aansnijden. Tijdens de veldrit in Otegem reed Vanthourenhout rond in zijn Europese kampioenentrui. In de cross zelf speelde de Witte van Wetteren geen echte rol van betekenis. Hij finishte als negende. Duidelijk nog wat moe van de lange feestnacht die hij had gehad. De winst was voor zijn grote concurrent Laurens Sweeck, die gisteren nog net naast de titel pakte.