Wetteren krijgt een nieuw binnenzwembad, en ook het buitenbad blijft voorlopig bestaan

Goed nieuws voor waterratten in Wetteren. Want in de toekomst krijgen de Wetteraars een nieuw binnenzwembad. Dat staat in het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie. Het gaat over een compleet nieuw bad, zodat het oude bad tijdens de werken open kan blijven. Ook het buitenbad blijft voorlopig bestaan. Gisteren deden er geruchten de ronde dat het buitendbad zou verdwijnen, maar daar heeft de nieuwe bestuursploeg nog geen standpunt over ingenomen.