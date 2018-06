Wetteren: Hoogbouw Torenpark in centrum vangt veel wind en wordt afgevoerd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning voor het zogenaamde Torenpark in Wetteren vernietigd. Volgens de plannen zou er in de Kerkstraat en op de Markt een toren van 40 meter hoog met 12 verdiepingen worden gebouwd. Daarvoor zouden er een aantal historische gebouwen moeten verdwijnen. Het project werd eerder door de gemeente en provincie goedgekeurd maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen is van oordeel dat zo'n project niet op maat is van de gemeente Wetteren. Bovendien zou er nauwelijks rekening gehouden zijn met de mobiliteit. Igor Rogiers, de advocaat die de tegenstanders van het Torenpark verdedigt, is natuurlijk tevreden met de uitspraak.