Wetteren heeft er Wim De Craeneplein bij: "Hoogtepunt in muzikale carrière, als je vader een eigen plein krijgt"

In Wetteren is het Wim De Craene plein ingehuldigd. Het plein, genoemd naar de bekende kleinkunstenaar, ligt in het centrum van de gemeente, op de plaats waar Wim De Craene lang woonde. De zanger stierf 34 jaar geleden. Vlakbij het gemeentehuis staat al een tijdje een grote muurschildering van De Craene. Nu heeft hij dus ook een plein dat zijn naam draagt. Het ultieme eerbetoon voor de muzikale carrière van mijn vader, zegt zijn zoon Ramses De Craene.