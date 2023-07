Wetteren en Schellebelle hebben grootste huiszwaluwkolonies van Vlaanderen

In Sint-Niklaas hebben ouders, kinderen en kinderbegeleiders vanochtend actie gevoerd om de problemen in de kinderopvang aan te kaarten. Onder meer de christelijke vakbond vindt dat er veel te weinig middelen zijn om die draaiende te houden. Zo is er een groot capaciteitsprobleem, en moeten begeleiders in heel moeilijke omstandigheden werken. Ook in Sint-Niklaas is er een capaciteitsprobleem, zegt het ACV. Heel wat ouders vinden er geen plekje in de kinderopvang.